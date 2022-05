Γνωστά έγιναν το ονόματα των διαιτητών που θα διευθύνουν τους ευρωπαϊκούς τελικούς, με τον Γάλλο Κλεμάν Τουρπέν να ορίζεται στο κορυφαίο ραντεβού ανάμεσα σε Ρεάλ και Λίβερπουλ.

Με γαλλική «σφυρίχτρα» θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ στις 28 Μαΐου στο «Σταντ Ντε Φρανς».

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την UEFA, στο κορυφαίο ευρωπαϊκό ραντεβού ορίστηκε ο Κλεμάν Τουρπέν που στο παρελθόν διεύθυνε τον τελικό του Euro 2016 ανάμεσα σε Γαλλία και Πορτογαλία, ενώ ορίστηκε και στο περσινό του Europa League με φιναλίστ τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Βιγιαρεάλ.

Αντίστοιχα τον τελικό του Europa League μεταξύ Άιντραχτ και Γουέστ Χαμ, θα διευθύνει ο Σλοβένος, Σλάβκο Βίνσιτς, που είχε οριστεί και στο ντέρμπι αιωνίων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού τον περασμένο Οκτώβριο (0-0), ενώ στην αναμέτρηση Ρόμα - Φέγενορντ για το Conference θα σφυρίξει ο Ρουμάνος, Ίτσβαν Κόβατς.

