Ο Καρίμ Μπενζεμά γνώριζε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά του Ροντρίγκο μετά τα δυο γκολ με τη Σίτι, του πρόσφερε το καθοριστικό πέναλτι για το χατ-τρικ, όμως, ο Βραζιλιάνος το άφησε σ' εκείνον.

Ο Γάλλος στράικερ έφτασε στα 43 γκολ σε ισάριθμα ματς τη φετινή αγωνιστική περίοδο σε όλες τις διοργανώσεις.

Μετά τις Παρί και Τσέλσι, «εκτέλεσε» και την Μάντσεστερ Σίτι με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι στο 4ο λεπτό της παράτασης για το τελικό 3-1 της ρεβάνς και την πρόκριση στο Παρίσι.

Έχοντας κερδίσει την παράβαση, ο Καρίμ Μπενζεμά στράφηκε προς τον Ροντρίγκο να τον ρωτήσει αν θα ήθελε το πέναλτι, με δεδομένο πως είχε ήδη πετύχει τα δυο γκολ που οδήγησαν το παιχνίδι στην παράταση και είχαν επιτρέψει στη «βασίλισσα» να συνεχίσει να διεκδικεί το «εισιτήριο» για το Παρίσι.

Ο Ροντρίγκο όση σιγουριά κι αν είχε για τον εαυτό του και έχοντας την ευκαιρία για το χατ-τρικ, άφησε τον Γάλλο να είναι εκείνος που θα γινόταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής και φυσικά με την τεράστια εμπειρία και ψυχραιμία του, ο φετινός σούπερ σταρ της Ρεάλ τα κατάφερε.

What we saw live yesterday confirmed by GOL's cameras today, where we see Benzema asking Rodrygo if he wanted to take the penalty so that he could complete his hattrick. Rodrygo told him to take it.



What a captain @Benzema 💯pic.twitter.com/Ci5UjO9GRI