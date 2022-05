Δυο Ισπανοί δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Πεπ Γκουαρδιόλα αν οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Σίτι θα κάνουν «pasillo» στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης για την κατάκτηση της La Liga και τον... αιφνιδίασαν.

Η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (4/5, 22:00) τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στη ρεβάνς της νίκης της στο Έτιχαντ με 4-3 για τα ημιτελικά του Champions League. Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ο τεχνικός των «Πολιτών», Πεπ Γκουαρδιόλα δέχθηκε ερώτηση που σίγουρα δεν περίμενε.

Δυο Ισπανοί δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Καταλανό τεχνικό αν οι ποδοσφαιριστές του θα κάνουν... pasillo για να τιμήσουν τους «Μερένγκες» για την κατάκτηση της La Liga! Ο έμπειρος προπονητής στην αρχή έδειξε αιφνιδιασμένος και ζήτησε ξανά την ερώτηση επειδή νόμιζε πως δεν κατάλαβε καλά και στη συνέχεια απάντησε: «Το ισπανικό πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικό από το Champions League. Εδώ μιλάμε για Champions League. Ως επίσημος εκπρόσωπος της Σίτι, δίνω συγχαρητήρια στην Ρεάλ, αλλά αυτό είναι Champions League, είναι κάτι πολύ μακρινό. Έχουμε δώσει ήδη συγχαρητήρια στην Ρεάλ για την κατάκτηση της La Liga».

Spanish Journalist: Will you give Madrid the guard-of-honor for winning La Liga?



Pep “You're asking me to give guard-of-honor because Madrid are champions? Being our spokesperson I can congratulate them but La Liga is different from Champions League” pic.twitter.com/TJZgyfCVeT