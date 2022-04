Οι φίλοι της Λίβερπουλ δίδαξαν ποδοσφαιρικό πολιτισμό μετά το τέλος του ημιτελικού κόντρα στη Βιγιαρεάλ, χειροκροτώντας τους ταξιδιώτες από το Βίλα Ρεάλ για την τρομερή τους παρουσία στο «Άνφιλντ» κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στο χορτάρι η Λίβερπουλ ήταν πραγματική κυρίαρχος. Με τελικές 20-2, με τον απόλυτο έλεγχο και τις προϋποθέσεις να τελειώσει πρόωρα την πρόκριση, το τελικό 2-0 ήταν το μίνιμουμ σκορ με βάση την εικόνα του αγώνα. Στις κερκίδες του «Άνφιλντ», όμως, είχαμε... ισοπαλία. Οι φίλοι των Reds αντίκρισαν ένα από τα πιο ενθουσιώδη κοινά που έχουν παρευρεθεί ποτέ στο πέταλο των φιλοξενούμενων, αυτό της Βιγιαρεάλ, από 3.000 φίλους φανατικούς υποστηρικτές της που έκαναν το ταξίδι για το Μέρσεϊσαϊντ.

Οι φίλαθλοι του Κίτρινου Υποβρύχιου έστησαν τρομερή ατμόσφαιρα, δεν σταμάτησαν να τραγουδούν λεπτό ακόμα και στο διάστημα της «ψυχρολουσίας» για την ομάδα τους και η ηχηρή και δυναμική τους παρουσία εκτιμήθηκε από τους υποστηρικτές των Κόκκινων, οι οποίοι μετά το τέλος του ματς έδωσαν ζεστό χειροκρότημα προς την κίτρινη εξέδρα.

The home fans applauding the away end. Villarreal’s support brilliant tonight. Anfield was absolutely bouncing. #LFC pic.twitter.com/BynHYArKcN