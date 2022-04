Ο Μάικα Ρίτσαρντς πανηγύρισε έξαλλα το γκολ που πέτυχε ο Κέβιν Ντε Μπρόινε κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης, αποτέλεσμα να πεταχτεί σαν ελατήριο την ώρα που έτρωγε σε τηλεοπτικό πλατό.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ήταν αυτός ο οποίος με άψογη κεφαλιά το 1-0 με το ταχύτερο γκολ της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League.

Ο Βέλγος χαφ έκανε τους οπαδούς των Πολιτών να σηκωθούν από τα καρεκλάκια τους εντός αλλά κι εκτός «Ετιχαντ». Συγκεκριμένα, ο παλαίμαχος αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μάικα Ρίτσαρντς μόλις άκουσε ότι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έστειλε την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα, πανηγύρισε έξαλλα με αποτέλεσμα να του ξεφύγει λίγο από το φαγητό που έτρωγε εκείνη τη στιγμή στο τηλεοπτικό πλατό.

Ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν έχασε την ευκαιρία να πειράξει τον Ρίτσαρντς και μάλιστα να περιγράψει την επική αυτή στιγμή όταν οι δυο τους ήταν στον αέρα και προβλήθηκε το επίμαχο video.

«Ακούστε, αυτό θα πρέπει να αναλυθεί. Μιλάμε για τους παίκτες με τρομερή τεχνική κατάρτιση που ήταν στο γήπεδο απόψε: Κρόος, Μόντριτς, Μπερνάρντο Σίλβα, Κέβιν Ντε Μπρόινε. Ουδείς από αυτούς όμως δεν έκανε καλύτερη πρώτη επαφή και κοντρόλ, όπως έκανε ο Μάικα Ρίτσαρντς με τα ζυμαρικά του. Πίστευε πως έχασε το κοντρόλ αλλά κοιτάξτε αυτό. Ξεχάστε τον Μόντριτς, έχουμε τον Μάικα που επέστρεψε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κάραγκερ

The save of the night came from @MicahRichards. @Carra23 couldn't believe his reaction to KDB's opener. 🍽 😂 pic.twitter.com/2HCfA3R4fr