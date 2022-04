Διαθέσιμα για αγορά είναι από σήμερα (20/4) τα εισιτήρια για τους μεγάλους τελικούς του Champions League στο Παρίσι και του Europa League στη Σεβίλλη.

Η UEFA με ανακοίνωση της έκανε γνωστό πως από σήμερα (20/4) ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων στους φιλάθλους για τους τελικούς του Champions League και του Europa League, οι οποίοι θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα.

Ο τελικός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ήταν να γίνει στη «Gazprom Arena» στην Αγία Πετρούπολη, όμως λόγω της εισβολής των Ρώσων στην Ουκρανία η UEFA προχώρησε σε αλλαγή έδρας και εν τέλει θα διεξαχθεί στο χωρητικότητας 75.000 θεατών «Stade de France» του Παρισιού στις 28 Μαΐου. Η διοργανώτρια αρχή θα κυκλοφορήσει 52.000 εισιτήρια, κάθε ομάδα θα πάρει από 20.000 και άλλα 12.000 θα διατεθούν μέσω του UEFA.com, από σήμερα μέχρι τις 28 Απριλίου. Οι τιμές ξεκινούν από 70 ευρώ και φτάνουν μέχρι 690.

Όσον αφορά τον τελικό του Europa League, ο οποίος είναι προγραμματισμένος στις 18 Μαΐου στο Στάδιο Ραμόν Σάντσεθ Πιθχουάν, της Σεβίλλης. Από τις 40.000 θέσεις της έδρας των Ανδαλουσιανών θα διατεθούν στο κοινό 33.000. Οι δυο «μονομάχοι» θα πάρουν 10.000, ενώ άλλα 13.000 θα πωλούνται μέσα από το UEFA.com. Οι τιμές τους θα είναι από 40 μέχρι 150 ευρώ.

🎟️ Tickets for the #UCL and #UEL finals are on sale now!#UCLfinal clubs will receive 20,000 each, with 12,000 more available online now.#UELfinal clubs will receive 10,000 each, with 13,000 more available online now.



