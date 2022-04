Την τελευταία του πνοή άφησε ένας οπαδός κατά τη διάρκεια του αγώνα της Λίβερπουλ με την Μπενφίκα στο «Άνφιλντ» το βράδυ της Τετάρτης (13/04).

Η Λίβερπουλ εξέδωσε δελτίο Τύπου ανακοινώνοντας τον θάνατο ενός από τους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπενφίκα.

«Η LFC λυπάται βαθιά για τον θάνατο ενός οπαδού στο Άνφιλντ», αναφέρει το μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

Οπως αναφέρεται μάλιστα στη σχετική ανακοίνωση, ο άτυχος οπαδός είχε αρρωστήσει μία ημέρα πριν το ματς και τελικά δεν κατάφερε βγει νικητής από αυτή τη μάχη.

«Τα συλλυπητήρια και οι σκέψεις όλων στον σύλλογο είναι προς την οικογένεια, τους αγαπημένους και τους φίλους του οπαδού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για τις ηρωικές προσπάθειές τους στην παροχή επείγουσας φροντίδας και τις ευχαριστίες μας στους επαγγελματίες υγείας και όλους τους υποστηρικτές μας κοντά στο συμβάν για τη βοήθειά τους».

It is with great regret that we can confirm that a supporter who was taken ill ahead of last night’s fixture against Benfica has sadly passed away.



The thoughts of everyone at the club are with the supporter’s family, loved ones and friends.