Επεισόδια σημειώθηκαν στο Λιλ μεταξύ των οπαδών της Τσέλσι και της αστυνομίας. Συνθήματα των Λονδρέζων υπέρ του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Άναψαν τα αίματα στο Λιλ λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της ομώνυμης ομάδας με την Τσέλσι στη ρεβάνς της νίκης των Λονδρέζων με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αστυνομικές αρχές συγκρούστηκαν με υποστηρικτές των «Μπλε» έξω από μπαρ της πόλης. Οι οπαδοί πέταξαν μπουκάλια στους αστυνομικούς και φώναζαν υπέρ του ιδιοκτήτη της ομάδας τους, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ενώ οι αρχές απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Ugly incident at a bar in Lille where French police used tear gas and batons in area where Chelsea fans were drinking. Some bottles thrown. Chelsea fans saying police were very heavy handed.