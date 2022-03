Κριστιάνο - Μέσι: Να ζήσουμε, να (τους) θυμόμαστε, να ευγνωμονούμε!

Ο Αλέξανδρος Λοθάνο επιβεβαιώνει με νοσταλγική θλίψη ότι μια αποτυχημένη σεζόν των Κριστιάνο Ρονάλντο και Λιονέλ Μέσι στο Champions League θα είναι πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Πόση, μα πόση αλήθεια κρύβουν όλα τα αποφθέγματα, τα γνωμικά και οι παροιμίες που έχουν ειπωθεί - γραφτεί για τον χρόνο! «Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις. Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις» είχε γράψει ο Ευριπίδης.

«Ο χρόνος έχει κοφτερά δόντια. Και τα συνθλίβει όλα με βία» έγραψε ο ποιητής Σιμωνίδης ο Κείος. «Ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί» απεφάνθη ο Ρωμαίος ποιητής Βιργίλιος. Στα πιο σύγχρονα, ο αγαπημένος μου συγγραφέας, ο Στίβεν Κινγκ, έχει πει ότι «ο χρόνος τα παίρνει στο τέλος όλα, είτε μας αρέσει είτε όχι».

Και αυτό ακριβώς συμβαίνει με τους δύο σπουδαιότερους, πιο επιδραστικούς και χαρισματικούς ποδοσφαιριστές των τελευταίων είκοσι ετών (και βάλε) στον πλανήτη, τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Champions League, οι δύο σούπερ σταρ και πρώτοι σκόρερ όλων των εποχών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση συμπλήρωσαν δύο διαδοχικές σεζόν όπου αποκλείστηκαν (με τις ομάδες τους εννοείται) από την φάση των «16».

Αυτή η αποτυχία, δυστυχώς, θα γίνει πλέον ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, αφού ο χρόνος αποδεικνύεται αδυσώπητος ακόμα και για τους δύο εξωγήινους (χωρίς εισαγωγικά και για τις επιδόσεις του) αστέρες.

Ο 37χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο έλαμπε δια της απουσίας του στα δύο παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου είναι ζήτημα αν έκανε συνολικά δύο τελικές προσπάθειες και στα δύο 90λεπτα, χωρίς ποτέ να απειλήσει τον (συγκλονιστικό στην ρεβάνς) Γιάν Όμπλακ.

Ο 35χρονος Λιονέλ Μέσι μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί μέχρι και μοιραίος στο ζευγάρι αγώνων της Παρί Σεν Ζερμέν με την Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρώτο παιχνίδι έχασε πέναλτι που θα μπορούσε να είχε διαμορφώσει διαφορετικές ισορροπίες και στην ρεβάνς, ενώ ξεκίνησε πολύ καλά (όπως όλη η Παρί), με το πέρασμα των λεπτών χανόταν στο γήπεδο (όπως όλη η Παρί), παρ’ ότι θα έπρεπε, βάσει status, να πάρει την ομάδα στις πλάτες του.

Το ποδόσφαιρο, βεβαίως, είναι ομαδικό άθλημα και θα ήταν άδικο και άστοχο να τους χρεωθεί αποκλειστικά η αποτυχία των Κόκκινων Διαβόλων και των Παριζιάνων αντίστοιχα. Αυτό, όμως, που είναι απόλυτα προφανές, είναι ότι δεν μπορούν πλέον να είναι όσο επιδραστικοί ήταν για τόσα, τόσα πολλά χρόνια.

Ο «CR7» μπορεί να κάνει την διαφορά όταν κινείται μέσα στην περιοχή, όπως έκανε προ ολίγων ημερών με το χατ - τρικ κόντρα στην Τότεναμ, αλλά εξαφανίζεται όταν προσπαθεί να θυμηθεί τα (ποδοσφαιρικά) νιάτα του και βγαίνει έξω να πάρει μπάλα και να κινηθεί στις δύο πλευρές, να ψάξει να δημιουργήσει ανισσοροπίες. Στο υψηλότερο επίπεδο φρονώ ότι δεν μπορεί πλέον.

Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι από τότε που έφυγε από την Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε τέσσερα Champions League (τα τρία διαδοχικά) όντας το απόλυτο σημείο αναφοράς στην επίθεση, δεν έχει δει άσπρη μέρα στην διοργάνωση του (βάσει τίτλων, γκολ και διακρίσεων).

Με την Βασίλισσα, ο Κριστιάνο μετρούσε οκτώ διαδοχικές παρουσίες σε ημιτελικά Champions League! Μακριά από το «Σαντιάγο Μπερναμπέου» έχει σερί τέσσερις πρόωρους αποκλεισμούς, τον πρώτο στα προημιτελικά (με την Γιουβέντους) και τους υπόλοιπους στην φάση των «16» (οι δύο πρώτοι με Γιούβε και ο φετινός με την Γιουνάιτεντ), κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην τεράστια καριέρα του.

Όσο για τον Λέο; Το καλοκαίρι και μετά από μια ζωή στο ασφαλές (ποδοσφαιρικά) περιβάλλον της Μπαρτσελόνα, είπε να δοκιμάσει κάτι άλλο και να πάει σε μια ομάδα που δεν θα παίζει αποκλειστικά για εκείνον (με όσα καλά, αλλά και άσχημα προκαλεί αυτό), αλλά θα πρέπει να αποτελέσει επιφανές μέλος ενός γεμάτου ταλέντου συνόλου.

Ο Μέσι δεν «βαριέται» όπως διαβάζω στα social media, αλλά δεν έχει βρει τον ακριβή χώρο δράσης του, δεν νιώθει όσο άνετα ήταν στην Μπάρτσα και δεν αποκλείεται, έστω και αν σπάνια συνέβη αυτό στην καριέρα του, να έχει ξενερώσει κιόλας.

Τώρα που το σκέφτομαι, την μόνη φορά που τον θυμάμαι ξενερωμένο ήταν το 2006 στο… Παρίσι (τυχαία η πόλη;), όταν δεν πήγε να πάρει το μετάλλιο νικητή μετά την κατάκτηση του Champions League με την Μπαρτσελόνα. Ο λόγος; Επειδή προερχόταν από τραυματισμό και ο Φρανκ Ράικαρντ επέλεξε να μην τον βάλει στον τελικό με την Άρσεναλ, είχε ξενερώσει. Χρόνια αργότερα, βεβαίως, παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος η αντίδρασή του και το νεαρό της ηλικίας αποδείθχθηκε κακός σύμβουλος.

Το τέλος εποχής των δύο απόλυτων σταρ έχει φτάσει. Πλέον θα πρέπει να συνηθίσουμε στο ότι δεν θα τους βλέπουμε στα πιο μεγάλα ραντεβού και θα… χορτάσουμε Κιλιάν Μπαπέ, Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ, Ντούσαν Βλάχοβιτς, Βινίσιους Ζούνιορ, Πέδρι και πάει λέγοντας.

Με εξαίρεση τους δύο πρώτους, βεβαίως, δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ποτέ ξανά ποδοσφαιριστής που θα πλησιάσει έστω τις επιδόσεις αυτών των δύο απίθανων τύπων. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Λιονέλ Μέσι πήρε την έβδομη «Χρυσή Μπάλα» της συλλογής του και, εκτός απροόπτου, την τελευταία της καριέρας του. Φαντάζει απίθανο να πλησιάσει κανείς στο μέλλον αυτή την επίδοση ή τις πέντε «Χρυσές Μπάλες» που έχει με την σειρά του ο Κριστιάνο.

Εύχομαι η Πορτογαλία να τα καταφέρει στα μουντιαλικά μπαράζ προκειμένου, σε οκτώ μήνες από τώρα, να απολαύσουμε μια τελευταία παράσταση των δύο σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Και, αν βοηθήσουν (πολύ) οι συμπαίκτες τους, γιατί όχι να δούμε και τον έναν εκ των δύο να σηκώνει, ως αρχηγός, το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ.

Αυτό ήταν, όμως. Πάπαλα. Να ζήσουμε να (τους) θυμόμαστε. Και, κυρίως, να τους ευγνωμονούμε για την πιο εξωγήινη μονομαχία που είδε ποτέ το παγκόσμιο ποδόσφαιρο (θυμίζω ότι Πελέ και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έπαιξαν σε διαφορετικές εποχές), έστω και αν με κουράζουν οι lovers και οι haters εκατέρωθεν.

Και, μιας και ξεκίνησα το blog με αποφθέγματα - γνωμικά για τον χρόνο, ας κλείσω και με μια που τους αντιπροσωπεύει απόλυτα για όσα έδωσαν και πήραν από το ποδόσφαιρο. «Το μόνο που πρέπει να αποφασίσουμε είναι τι θα κάνουμε με τον χρόνο που μας έχει δοθεί» είχε πει ο συγγραφέας των «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών», Τζον Ρόναλντ Ρόιελ Τόλκιν.

Και αυτοί οι δύο παικταράδες αποφάσισαν και εκμεταλλεύτηκαν πολύ καλά και στο έπακρο τον χρόνο που τους δόθηκε για να (μας) βγάλουν (τα) μάτια μέσα στις τέσσερις γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου. Thanks for the memories…

