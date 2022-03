Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Equipe» υπάρχουν πιθανότητες να αναβληθεί η ρεβάνς της Τσέλσι με τη Λιλ στη Γαλλία για τους «16» του Champions League. Αισιοδοξία της UEFA για διεξαγωγή παρά τις κυρώσεις στον Αμπράμοβιτς.

Ερωτηματικά υπάρχουν σχετικά με τη διεξαγωγή της ρεβάνς της Τσέλσι με τη Λιλ για τους «16» του Champions League. Η βρετανική κυβέρνηση έχει επιβάλει κυρώσεις στο ισχυρό άνδρα των πρωταθλητών κόσμου, Ρόμαν Αμπράμοβιτς, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία τον έχει βάλει στη «μαύρη λίστα», καθώς θεωρείται ως χρηματοδότης της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οι «Μπλε» έχουν πάρει ειδική άδεια ώστε να μπορούν να λειτουργούν ως αθλητική επιχείρηση εντός Ηνωμένου Βασιλείου, όμως δεν είναι σίγουρο πως έχει την ισχύ και για το Champions League. Όπως αναφέρει η «Equipe»: «Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για το αν θα επιτραπεί η διεξαγωγή του αγώνα μετά τις τελευταίες κυρώσεις που πρόκειται να επιβληθούν στον Αμπράμοβιτς. Οι ιθύνοντες της Tσέλσι, της UEFA και του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη ενημερωθεί για την κατάσταση».

Από την πλευρά της η UEFA τη δεδομένη χρονική στιγμή επιμένει πως δεν τίθεται ζήτημα αναβολής και το παιχνίδι θα διεξαχθεί κανονικά όπως είχε προγραμματιστεί.

Uefa insist Chelsea’s clash against Lille WILL go ahead despite fears EU sanctions could see games abandoned https://t.co/p80cG8nvQR pic.twitter.com/cy6lTSKuku