Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ διαμόρφωσε το τελικό 2-2 για τη Μπενφίκα κόντρα στον Άγιαξ και επέλεξε να πανηγυρίσει βγάζοντας τη φανέλα, για να δείξει το μπλουζάκι που φορούσε με το σύμβολο της Ουκρανίας.

Ο Νέλσον Βερίσιμο έριξε στο 62' του Μπενφίκα-Άγιαξ τον Ρόμαν Γιάρεμτσουκ κι εκείνος μετατράπηκε στη «χρυσή αλλαγή» των Αετών. Δέκα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι, ο Ουκρανός στράικερ βρήκε δίχτυα ισοφαρίζοντας σε 2-2 για τους Λουζιτανούς, σε ένα γκολ που το ήθελε πολύ για να στείλει το δικό του μήνυμα στήριξης στη χώρα του μέσα από τον πανηγυρισμό του.

Ο 27χρονος στράικερ εβγαλε τη φανέλα της Μπενφίκα και φανέρωσε το μαύρο t-shirt του με σχεδιασμένο στα λευκά το σύμβολο της Ουκρανίας, τη λεγόμενη ουκρανική τρίαινα. Μία κίνηση δύναμης κι ενότητας προς τους συμπατριώτες που ζουν υπό τον τρόμο της ρωσικής εισβολής τις τελευταίες ημέρες.

Roman Yaremchuk 🇺🇦🇺🇦🇺🇦



He just HAD to score tonight!



What a celebration too!



Exceeding many Ukrainian expectations



ACTIONS speak louder than words 💪🇺🇦 pic.twitter.com/Sp12eiYbAe