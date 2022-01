Με ανακοίνωσή της η FIFA γνωστοποίησε τις αλλαγές που θα υπάρξουν από εδώ και στο εξής για τον περιορισμό των δανεικών ποδοσφαιριστών.

Σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, προκειμένου να βάλει «στοπ» στις ομάδες που συνήθιζαν είτε να δίνουν είτε να παίρνουν παίκτες δανεικούς.

Συγκεκριμένα, η FIFA ορίζει πως κάθε ομάδα θα έχει δικαίωμα να αποκτά μόνο έξι ποδοσφαιριστές με τη μορφή δανεισμού ανά μεταγραφική περίοδο και ο ίδιος αριθμός θα ισχύει και για όσους επιθυμεί να παραχωρήσει.

Με αυτόν τον τρόπο θέλει σκοπεύει να περιορίσει τον αριθμό των παικτών που παραχωρούνται με τη μορφή δανεισμού ανά σεζόν, καθώς δεν είναι λίγες οι ομάδες οι οποίες επιλέγουν αυτό τον τρόπο για να αποφύγουν να ξοδέψουν χρήματα, αλλά να «γεμίσουν» το ρόστερ τους.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός θα ισχύει από τη σεζόν 2024-25, αλλά νωρίτερα θα υπάρξουν κι άλλοι περιορισμοί στον αριθμό των δανεικών, μιας και θα είναι οκτώ και θα μειωθούν σε επτά την περίοδο 2023-24. Η FIFA τονίζει ωστόσο, ότι θα υπάρχει εξαίρεση για παίκτες κάτω των 21 ετών που έχουν γεννηθεί στην ίδια πόλη που εδρεύει η ομάδα τους.

