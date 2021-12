Γκάβι: Έκλαιγε για τον αποκλεισμό όταν έγινε αλλαγή (vid)

Ο 17χρονος Γκάβι έζησε την μαύρη νύχτα της Μπαρτσελόνα στο ματς με την Μπάγερν κι όταν πλέον έγινε αλλαγή στο ματς της Τετάρτης άρχισε να δακρύζει, με το σκορ στο 3-0...

Ο νεαρός χαφ δεν μπορούσε να βοηθήσει τους «μπλαουγκράνα» στο ματς που σήμανε και την πρώτη φορά έπειτα από μια 20ετία που οι Καταλανοί αποχαιρετούν το Champions League από τη φάση των ομίλων.

Όταν είδε τον αριθμό του στον φωτεινό πίνακα και βγήκε από την πλησιέστερη πλάγια γραμμή του αγωνιστικού χώρου, αποχώρησε θλιμμένος και φέρεται να είχε αρχίσει να δακρύζει για τον αποκλεισμό.

Άλλωστε, το σκορ ήταν στο 3-0 για τους Βαυαρούς σ' εκείνο το σημείο και όλα είχαν πλέον πάρει το δρόμο τους...

Και στο φινάλε, ο Κλεμάν Λενγκλέ γελούσε παρέα με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι...

Gavi's reaction knowing Barça was heading to the Europa league compared to Lenglet at full time tells you everything that's wrong with this current Barça team. And this doesn't just apply to Lenglet this applies to many of the veterans in this team.

pic.twitter.com/B7CyE139BW