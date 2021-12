Μπαρτσελόνα: Αποκλείστηκε και ο Λενγκλέ γελούσε με τον Λεβαντόφσκι (pics)

Ο Κλεμάν Λενγκλέ μάλλον θα πρέπει να περιμένει να έρθει αντιμέτωπος με την απογοήτευση και την οργή των οπαδών της Μπαρτσελόνα με τη συμπεριφορά του μετά τον αποκλεισμό από την Μπάγερν Μονάχου.

Κάκιστη βραδιά, ήττα με σκορ 3-0 δίχως την παραμικρή ένδειξη πως αυτή η ομάδα θα μπορούσε να κοντράρει την τρομερή Μπάγερν Μονάχου και αποκλεισμός από τη φάση των ομίλων του Champions League για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια.

Κι όμως ο Κλεμάν Λενγκλέ ήταν τόσο αδιάφορος για όλη αυτή την κατάσταση που γελούσε μαζί με τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης στην «Allianz Arena», το βράδυ της Τετάρτης...

