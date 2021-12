Τσέλσι: Η Σαμ Κερ σώριασε εισβολέα στο έδαφος και πήρε κίτρινη κάρτα! (vid)

Στην προσπάθειά της να σταματήσει τον ειβολέα οπαδό και να βοηθήσει τους υπεύθυνους να τον πιάσουν και να τον βγάλουν εκτός, η Σαμ Κερ της Τσέλσι είδε την κίτρινη κάρτα στο ματς με την Γιουβέντους.

Οι «μπλε» και οι κοπέλες της «Γηραιάς Κυρίας» έμειναν στο 0-0 το βράδυ της Τετάρτης, με την ομάδα της Έμα Χέις πριν από λίγες μέρες να έχει συμπληρώσει το ιστορικό quadruple με την κατάκτηση και του Κυπέλλου Αγγλίας στον μεγάλο τελικό του «Γουέμπλεϊ» κόντρα στην Άρσεναλ.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένας εισβολέας οπαδός προκάλεσε την μικρή διακοπή στο ματς, με την Σαμ Κερ να τον πλησιάζει, να τον σωριάζει στο έδαφος με... τζαρτζάρισμα και να βλέπει στη συνέχεια την κίτρινη κάρτα!

Και μάλιστα, εκείνοι που θα έπρεπε να τρέξουν να πιάσουν τον οπαδό, απέτυχαν παταγωδώς να τον προλάβουν...

On a number of levels, this shoulder by Sam Kerr is one of the most satisfying things I’ve ever seen pic.twitter.com/A8RUHxx4iT