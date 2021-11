Ο Κασεμίρο ζήτησε από τον Αντσελότι να πάρει κίτρινη, με τον προπονητή της Ρεάλ να το αρνείται (vid)

Ο Κασεμίρο ρώτησε τον προπονητή Κάρλο Αντσελότι να πάρει κίτρινη κάρτα κόντρα στη Σέριφ, προκειμένου να εκτίσει την ποινή του κόντρα στην Ίντερ και να «καθαρίσει» ενόψει των νοκ-άουτ αγώνων του Champions League.

Ενα φοβερό περιστατικό διαδραματίστηκε στον αγώνα της Ρεάλ με την Σέριφ, καθώς ο Κασεμίρο προσέγγισε τον πάγκο της ομάδας του και συγκεκριμένα τον Κάρλο Αντσελότι.

Ο Βραζιλιάνος μέσος προέβη στη συγκεκριμένη κίνηση προκειμένου να ρωτήσει τον προπονητή του να δεχτεί επίτηδες μια κίτρινη κάρτα ώστε να συμπληρώσει και να εκτίσει την ποινή του κόντρα στην Ίντερ στην τελευταία αναμέτρηση των ομίλων του Champions League, ώστε να είναι «καθαρός» στη φάση των «16».

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβε από τον Αντσελότι, ήταν αρνητική...

Cameras caught Casemiro yesterday asking Ancelotti if he should get a yellow to miss the match against Inter and go into the knockout stage with a clean slate. Ancelotti with a firm no 😂👏 pic.twitter.com/TL2GV9k0FA