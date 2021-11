Μπαρτσελόνα: Με τον Τσάβι ξαναγίνεται χαρούμενη ομάδα (vid)

Η καλή διάθεση επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα μετά και την πρώτη νίκη του Τσάβι ως κόουτς της ομάδας, με τους «μπλαουγκράνα» να γίνονται ξανά ένα σύνολο με ακμαίο ηθικό.

Τις χρειαζόταν αυτές τις «ενέσεις» ψυχολογίας και διάθεσης η Μπαρτσελόνα μετά το τελευταίο πολύ έντονο διάστημα απόλυτης αβεβαιότητας για ό,τι συνέβαινε και με την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο να είναι κάκιστη επί Κούμαν.

Ο Τσάβι φαίνεται πως επανέφερε τη χαρά στην ομάδα, κατάφερε να πάρει και νίκη στο πρώτο του παιχνίδι στην τεχνική ηγεσία με το 1-0 απέναντι στην Εσπανιόλ και σε μια από τις πρόσφατες προπονήσεις ενόψει και του αγώνα με την Μπενφίκα οι ποδοσφαιριστές έκαναν σαν μικρά παιδιά.

Η αλλαγή ψυχολογίας είναι εμφανής και με αυτό ως «όπλο» η ομάδα θα κυνηγήσει και την ανατροπή σκηνικού στο Champions League.

The vibes are immaculate under Xavi 🤣



(via @ChampionsLeague)pic.twitter.com/HbCMHRJxFH