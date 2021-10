Φερνάντο Τόρες: Περίμενε στα αποδυτήρια για να συγχαρεί τους παίκτες της Λίβερπουλ (vid)

Ο Φερνάντο Τόρες, δεν ξεχνάει την παλιά του αγάπη την Λίβερπουλ, γι' αυτό και μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ατλέτικο, περίμενε υπομονετικά τους παίκτες των «Reds», για να τους συγχαρεί για τη νίκη τους επί των «ροχιμπλάνκος».

Ο παλαίμαχος Ισπανός επιθετικός έχει αναλάβει τη θέση του προπονητή της ομάδας Κ18 της Ατλέτικο, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην αγαπημένη του ομάδα, με τη φανέλα της οποίας μεγαλούργησε, πριν πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ και στη συνέχεια αγωνιστεί σε Μίλαν, Τσέλσι και Σαγκάν Τοσού.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Λίβερπουλ, ο Τόρες, περίμενε μαζί με τον γιο του, όλα τα αστέρια της Λίβερπουλ ομάδας για να τους συγχαρεί για τη σπουδαία νίκη τους στο «Μετροπολιτάνο».

Η αγάπη που έχει για τους «Reds» είναι γνωστή σε όλους. Στα 3,5 χρόνια του στο αγγλικό λιμάνι, ο 37χρονος πλέον Τόρες, κατέγραψε 142 παιχνίδια, έχοντας απολογισμό 45 γκολ και 35 ασίστ.

