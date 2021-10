Κριστιάνο: «Σκύλιασε» και στην άμυνα και ξέσπασε στο φινάλε (vids)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αφού είχε ολοκληρώσει την ανατροπή της Γιουνάιτεντ απέναντι στην Αταλάντα, βρέθηκε κι εκείνος στην άμυνα για να βοηθήσει στα τελευταία λεπτά, ξεσπώντας από την ένταση στο σφύριγμα της λήξης.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πρωταγωνίστησε σε ακόμα μια ευρωπαϊκή βραδιά και κατάφερε στην 300η του εμφάνιση με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να φέρει τούμπα το παιχνίδι με το κλαμπ από το Μπέργκαμο για το τελικό 3-2 στο «Ολντ Τράφορντ».

Έχοντας σκοράρει με κεφαλιά στο 81' για να ολοκληρώσει το come-back, άρχισε να τρέχει προς την άμυνα και να προσέχει τις φάσεις που προσπάθησαν να φτιάξουν οι Ιταλοί. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στην εξασφάλιση των βαθμών μετά τη μεγάλη ανατροπή κι έτσι ξέσπασε στο φινάλε πανηγυρίζοντας έξαλλα.

