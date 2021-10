Κριστιάνο Ρονάλντο: «Είμαστε ζωντανοί, στη Γιουνάιτεντ δεν τα παρατάμε ποτέ»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορούσε να ηρεμήσει μετά τη νέα εκπληκτική ανατροπή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League και θέλησε να φωνάξει πως οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν τα παρατούν ποτέ.

Η ομάδα του Σόλσκιερ έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο «Ολντ Τράφορντ» απέναντι στην Αταλάντα έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0, δείχνοντας όμως σημάδια επαναφοράς από τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους.

Γκολ ο Ράσφορντ πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάριση από τον Μαγκουάιρ που έχει ευθύνη για το γκολκ του Ντεμιράλ και καρφωτή κεφαλιά του Κριστιάνο για το τελικό 3-2 και την απόλυτη ανατροπή.

Ξανά ο CR7 ήταν ο τελευταίος που «μίλησε» όπως το είχε κάνει και απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο ίδιο γήπεδο λίγο καιρό νωρίτερα για το τελικό 2-1.

«Το Θέατρο των Ονείρων "παίρνει φωτιά". Είμαστε ζωντανοί. Είμαστε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δεν τα παρατάμε ποτέ. Αυτό είναι το Ολντ Τράφορντ» έγραψε ο Ρονάλντο στα social media.

Yes! The Theater Of Dreams is on fire! We are alive! We are Man. United and we never give up! This is Old Trafford! 🔴⚪️⚫️ 💪🏽 pic.twitter.com/3rsmOBpS8H