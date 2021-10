Μπαρτσελόνα: Σκέτη απογοήτευση η εικόνα από το άδειο «Καμπ Νοου»

Χιλιάδες κενές θέσεις στο «Καμπ Νοου» στο πρώτο ματς του Champions League που επιτρεπόταν να υπάρχει 100% πληρότητα

Αποκαρδιωτική μπορεί να χαρακτηριστεί η εικόνα του «Καμπ Νοου» στο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Ντιναμό Κιέβου για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του UEFA Champions League.Στο πρώτο παιχνίδι της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που επιτρεπόταν να υπάρχει 100% πληρότητα, οι οπαδοί των «Μπλαουγκράνα»... έλαμψαν δια της απουσίας τους.

Ο κόσμος των Καταλανών όντας απογοητευμένος από τις εμφανίσεις του συνόλου του Ρόναλντ Κούμαν έστειλε το μήνυμα του, αφήνοντας χιλιάδες κενές θέσεις στο «Καμπ Νοου» στον αγώνα με τους Ουκρανούς. Να επισημάνουμε πως οι 45.968 οπαδοί που παρακολουθούν από το γήπεδο το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με τη Ντιναμό Κιέβο αποτελούν τη χαμηλότερη προσέλευση οπαδών στο γήπεδο των «Μπλαουγκράνα» από το 2011 και τον αγώνα με τη Μπάτε Μπορίσοβ, στον οποίον βρέθηκαν 37.494 θεατές.

H εικόνα από το... κρύο «Καμπ Νοου»:

Kick off between Barcelona and Dynamo Kiev. Fair to say the Camp Nou isn't full. Or even a third full. Entire blocks with a handful of people in. pic.twitter.com/xSWsJedwKc