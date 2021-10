Κλοπ: «Θα δώσουμε τα χέρια την επόμενη φορά με τον Σιμεόνε» (vid)

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν κρατάει κακία στον Ντιέγκο Σιμεόνε που έτρεξε να φύγει δίχως να δώσουν τα χέρια στο φινάλε της νίκης (3-2) της Λίβερπουλ επί της Ατλέτικο στη Μαδρίτη.

Ο «Τσόλο» έτρεξε προς τ' αποδυτήρια στο σφύριγμα της λήξης της αναμέτρησης του Wanda Metropolitano το βράδυ της Τρίτης κι έτσι ο Κλοπ αν και ήθελε να του σφίξει το χέρι, δεν το κατάφερε.

Η κίνηση του προπονητή της Ατλέτικο προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις, ωστόσο, ο Kloppo μετά το ματς είπε στις κάμερες: «Είναι πολύ συναισθηματικός τύπος όπως κι εγώ, όμως σίγουρα την επόμενη φορά θα δώσουμε κανονικά τα χέρια».

Μάλιστα, εκνευρίστηκε με ρεπόρτερ που προσπάθησε να τον κάνει να φανεί αγριεμένος, με τον Γερμανό να του λέει: «Εσύ δεν είσαι καλός άνθρωπος γιατί προσπαθείς από πολύ μικρά πράγματα να βγάλεις μια ιστορία».

📺 Jurgen Klopp on Diego Simeone:



"I wanted to shake his hand but he was running off. Next time we see each other we will definitely shake hands." 🔴 pic.twitter.com/uIiul9JZP3