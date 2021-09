Ρεάλ – Σερίφ: Ο Τιλ που αποτελείωσε τη Ρεάλ, έχει τατουάζ με το όνειρο για το Champions League (pic)

Η έμπνευση της στιγμής, η τύχη, η ποδοσφαιρική μαγεία, η μοίρα. Ο Τιλ θα μείνει στην ιστορία για το σοκ που προκάλεσε στη Ρεάλ και το τατουάζ που έχει στο πόδι του, βγήκε αληθινό!

Η Σερίφ Τιρασπόλ των Αθανασιάδη και Κολοβού έκανε το απόλυτο «μπαμ» στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και επικράτησε 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης σε μια μαγική βραδιά για τον σύλλογο της Μολδαβίας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Τιλ με «κεραυνό» στο 90' έγραψε το τελικό 2-1 στη Μαδρίτη προκαλώντας έκρηξη ευτυχίας στους φιλοξενούμενους και ο σκόρερ, μάλλον είχε... προδιαγεγραμμένη τη μοίρα του.

Στο αριστερό του πόδι έχει τατουάζ όπου αποτύπωσε τα όνειρα που έκανε για να παίξει στο Champions League και να που τελικά τα όνειρα γίνονται πραγματικά...

Sheriff Tiraspol's Sebastien Thill has a picture of himself dreaming of the Champions League tattooed on his leg..



Tonight he scored the winner at the Bernabeu!



Football 😍 pic.twitter.com/PQq6DpCSMz