Καντέ - Τσέλσι: Θετικός στον κορονοϊό, χάνει τα ματς με Γιουβέντους και Σαουθάμπτον

«Πλήγμα» για την Τσέλσι καθώς ο Ενγκολό Καντέ διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό και θα χάσει τα προσεχή παιχνίδια των Μπλε σε Ευρώπη και Premier League πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Νοκ-άουτ από την αγωνιστική δράση θα μείνει ο Ενγκολό Καντέ για τις επόμενες εβδομάδες, καθώς νοσεί από κορονοϊό. Όπως ανακοίνωσε ο Τόμας Τούχελ, ο Γάλλος χαφ διαγνώστηκε θετικός στα τελευταία τεστ ενόψει του ντέρμπι του Champions League κόντρα στη Γιουβέντους κι έτσι οι Μπλε θα στερηθούν των υπηρεσιών του από τη μεγάλη «μάχη» κόντρα με τους Μπιανκονέρι, αλλά και από την αναμέτρηση κόντρα στη Σαουθάμπτον. Επιπλέον, είναι αμφίβολος και για το αν θα προλάβει να ενταχθεί στην αποστολή της εθνικής Γαλλίας στο προσεχές παράθυρο του Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι ο Γερμανός τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του για το παιχνίδι με τη Γιουβέντους και τους τραυματίες Μάουντ, Τζέιμς και Πούλισικ. Από την άλλη, η Γηραιά Κυρία θα παραταχθεί χωρίς τους επίσης τραυματίες, Ντιμπάλα και Μοράτα.

