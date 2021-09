Μαλντίνι: Ο μικρός της οικογένειας έκανε ντεμπούτο στην πιο νεαρή ηλικία (vid)

Ο Ντάνιελ Μαλντίνι έκανε ντεμπούτο στο Champions League στα τελευταία 20 λεπτά της ήττας (3-2) της Μίλαν από τη Λίβερπουλ κι έγινε το καμάρι της οικογένειας, αφού έπαιξε στην πιο νεαρή ηλικία τον πατέρα και τον παππού του.

Ο Στέφανο Πιόλι έδωσε στον μικρό Μαλντίνι το βάπτισμα του πυρός στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπροστά στα μάτια του θρυλικού παλαίμαχου αμυντικού των «ροσονέρι» που βρισκόταν στα επίσημα του «Άνφιλντ» το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Ντανιέλ Μαλντίνι έκανε ντεμπούτο στον θεσμό με τ' αστέρια σε ηλικία μόλις 19 ετών και 9 μηνών.

Αυτή είναι η νεαρότερη ηλικία που έχει σημειωθεί από τους ποδοσφαιριστές της οικογένειας, αφού, ο μεγάλος Πάολο είχε κάνει ντεμπούτο στο Champions League σε ηλικία 20 ετών και ο παππούς, Τσέζαρε, ήταν 23 όταν έπαιξε στο τουρνουά.

After coming on against Liverpool, Daniel Maldini became the youngest in his family to make a #UCL debut at 19 years and 9 months.



His father Paolo was exactly 20, while his grandfather Cesare was 23. pic.twitter.com/bZFrSz9NzI