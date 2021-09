Κλοπ: Ο τρελός πανηγυρισμός μπροστά στο Kop και η αγκαλιά στον Τιάγκο (vids)

Με τη λήξη του εκπληκτικού παιχνιδιού με τη Μίλαν, ο Γιούργκεν Κλοπ πήγε μπροστά στο γεμάτο Kop και έκανε ξανά τον τρελό πανηγυρισμό του με τις γροθιές, ενώ, σήκωσε στον αέρα και τον Τιάγκο πανηγυρίζοντας το νικητήριο γκολ του Χέντερσον!

Ο Κλοπ έχει καταφέρει να κάνει το απόλυτο «κλικ» με τη Λίβερπουλ και να «κουμπώσει» στον σύλλογο με την φιλοσοφία και το ταπεραμέντο του.

Ξεκινώντας ακόμα μια σεζόν στο Champions League στον πάγκο των Πρωταθλητών Ευρώπης του 2019, ο Kloppo είδε τους παίκτες του να «πολιορκούν» τη Μίλαν, να δέχονται δυο γκολ για την ανατροπή σε 110'' πριν τη λήξη του πρώτου μέρους, αλλά να παίρνουν τελικά τη νίκη με σκορ 3-2.

Στους πανηγυρισμούς του, ως συνήθως, φροντίζει να... το ζει στο έπακρο, έκανε μια αγκαλιά σαν πατέρας προς γιο, σηκώνοντας τον Τιάγκο στον αέρα, ενώ, στο φινάλε της αναμέτρησης γιόρτασε μαζί με το Kop με τις γνωστές γροθιές στον αέρα!

