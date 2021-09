Λίβερπουλ - Μίλαν: Οπαδός των Ροσονέρι ξεσπά σε κλάματα μετά την ανατροπή σε 110''! (pics)

Μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά η Μίλαν ανέτρεψε το σκορ κόντρα στη Λίβερπουλ και προκάλεσε συγκίνηση στην εξέδρα της στο «Άνφιλντ», με έναν οπαδό να ξεσπά σε κλάματα για το απίθανο σασπένς μετά από επτά χρόνια απουσίας των Ροσονέρι!

Επιστροφή μετά από επτά χρόνια στο Champions League, επιστροφή στο «Άνφιλντ» μέσα σε... 110 δευτερόλεπτα! Η Μίλαν ανέτρεψε πλήρως το σκηνικό κόντρα στη Λίβερπουλ και «τρέλανε» που ταξίδεψαν στο Μέρσεϊσαϊντ, με την κάμερα να πιάνει επ' αυτοφώρω τη συγκίνηση ενός οπαδού που ξέσπασε σε κλάματα, δίχως να μπορεί να πιστέψει την «παράνοια» που ξαναζεί μετά από τόσο καιρό στο Champions League.

A #ACMilan fan comes into tears at Anfield after took lead.



A great comeback in the match and in the #UCL too for AC Milan #LIVACM pic.twitter.com/OXCJNkECSE