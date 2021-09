Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ιστορικό χαμηλό με δύο τελικές σε ματς Champions League (vid)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ «αυτοκτόνησε» στο 90+5', πλήρωσε την κάκιστη εμφάνιση και την αποβολή από το 35' και ολοκλήρωσε το ματς με ιστορικό χαμηλό σε τελικές από την απαρχή της επίσημης στατιστικής στο Champions League.

Για 25 λεπτά, η αύρα του Κριστιάνο Ρονάλντο έμοιαζε να έχει αλλάξει status στις «εύθραυστες» εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ. Το γκολ του Πορτογάλου στράικερ, όμως, αποδείχθηκε ανεπαρκές και το τελευταίο που θα μετρούσαν οι Κόκκινοι Διάβολοι στο υπόλοιπο του ματς κόντρα στη Γιουνγκ Μπόις. Από την αποβολή του Γουάν-Μπισάκα στο 35' όλα άλλαξαν, με αποκορύφωμα της «αυτοκτονίας» την αδιανόητη γκάφα του Λίνγκαρντ (μπήκε αλλαγή αντί του Κριστιάνο) στο 90+5' για το τελικό 2-1.

Αποτέλεσμα της εφιαλτικής τροπής που πήρε το ματς; Να τελειώσει το 90λεπτο με δύο τελικές, η δεύτερη το γκολ του Κριστιάνο στο 25'. Οι δύο τελικές, λοιπόν, συνιστούν τη χειρότερη επίδοση των Κόκκινων Διαβόλων εδώ και τουλάχιστον 138 παιχνίδια στο Champions League, από τη σεζόν 2003-04, δηλαδή, που άρχισε η επίσημη στατιστική καταγραφή.

2 - Manchester United managed just two shots in this match, the fewest Opta have on record in any of their 138 UEFA Champions League matches since 2003-04. Their second and final shot of the match came in the 25th minute from Cristiano Ronaldo. Stalled. pic.twitter.com/tDuX3CSn87