Η Παρί δίνει συμβόλαιο από «χρυσάφι» για να πείσει τον Ράμος (pic)

Το μέλλον του Σέρχιο Ράμος θεωρείται αβέβαιο στην Ρεάλ, από τη στιγμή που δεν έχει βάλει ακόμα την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο. Οι φήμες περί αποχώρησης του 35χρονου κεντρικού αμυντικού πολλές...

Aπό την πλευρά της η Ρεάλ εδώ κι αρκετό διάστημα έχει προτείνει στον Ράμος νέο μονοετές συμβόλαιο, χωρίς σημαντική αύξηση των απολαβών του, ήτοι περισσότερα από 12 εκατ. ευρώ τη σεζόν, ενώ εκκρεμεί και η μείωση του 10% λόγω της πανδημίας. Μία πρόταση η οποία όπως φαίνεται δεν έχει πείσει τον Ράμος και πλέον εξετάζει διαφορετικές επιλογές για το μέλλον του.

Δημοσιεύματα στη Γαλλία, αναφέρουν ότι μετά το γεγονός πως ο Ανδαλουσιανός σέντερ μπακ, ακολούθησε μαζικά τους παίκτες της Παρί στο Instagram, η μεταγραφή του στους Παριζιάνους βρίσκεται στην τελική ευθεία.

Αυτή τη φορά, το «Foot Mercato» αναφέρει πως η ομάδα του Αλ Κελάιφι, κατέθεσε διετές συμβόλαιο στον Ράμος, με οψιόν για το τρίτο έτος, με υψηλές απολαβές και μπόνους υπογραφής. Φυσικά, η συγκεκριμένη πρόταση υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν που έστειλαν οι Μαδριλένοι. Το μόνο βέβαια που απομένει είναι η τελική απόφαση του Σέρχιο Ράμος για το μέλλον της καριέρας του.

| PSG’s offer to Sergio Ramos:

2-year (+1 in option) contract

Big wages

Signing fee

Real Madrid can’t match this offer. PSG is waiting for Ramos’ decision.@footmercato [

via @PSGhub

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) May 13, 2021