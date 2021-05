Τέλος η σεζόν για τον Βεράτι (pic)

Ο 28χρονος χαφ τραυματίστηκε στο γόνατο και έπρεπε να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτών, δεν ήταν ενθαρρυντικά καθώς έδειξαν πως ο Βεράτι θα χρειαστεί να μείνει εκτός γηπέδων για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες.

Ετσι, ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο χάνει έναν πολύτιμο ποδοσφαιριστή στην ύστατη προσπάθεια των πρωταθλητών Γαλλίας, για τη διατήρηση των κεκτημένων. Οι Παριζιάνοι έχουν να δώσουν ακόμη δύο παιχνίδια για το φινάλε της τρέχουσας σεζόν στο πρωτάθλημα αλλά και τον ημιτελικό του Κυπέλλου Γαλλίας την Τετάρτη (12/05) με την Μονπελιέ.

Οσον αφορά το Βεράτι, ο έμπειρος Ιταλός μέσος φέτος κατέγραψε 31 συμμετοχές, χωρίς ωστόσο να βρει δίχτυα. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να μοιράσει έξι ασίστ.

