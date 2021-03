Αρνείται να ανανεώσει με την Παρί Σεν Ζερμέν ο Μπαπέ (pic)

Το συμβόλαιο του Μπαπέ ολοκληρώνεται το 2022 αλλά εδώ κι αρκετό χρονικό διάστημα οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις.

Οι ιθύνοντες του συλλόγου επιθυμούν την παραμονή του 22χρονου φορ στο Παρίσι, γι' αυτό κι επιταχύνουν τις διαδικασίες για να του εξασφαλίσουν νέο συμβόλαιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός «Cadena Ser»,ο Μπαπέ μέχρι στιγμής, έχει απορρίψει τρεις προτάσεις που του έχει καταθέσει η διοίκηση ​κι αυτό διότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα εάν θέλει να παραμείνει στην Παρί ή να ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα.

Φυσικά, υπάρχει και το ενδιαφέρον τόσο από την Ρεάλ του Ζιντάν όσο και της Λίβερπουλ του Κλοπ. Δύο ομάδες οι οποίες επιδιώκουν την απόκτηση του το καλοκαίρι.

