Παίκτης της σεζόν στην Bundesliga o Έρλινγκ Χάαλαντ. O 20χρονος Νορβηγός φορ της Ντόρτμουντ κατέκτησε το βραβείο βάσει της ψηφοφορίας, στην οποία συμμετείχαν οι φίλαθλοι.

Ο Χάαλαντ σκόραρε 27 γκολ στην σεζόν που μόλις ολοκληρώθηκε για την πρώτη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, έχοντας καταλυτική συμβολή στην παρουσία των Βεστφαλών στην πρώτη τετράδα και την έξοδο στο Champions League της επόμενης σεζόν.

Πολλοί θα περίμεναν, ωστόσο, τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Ο 32χρονος Πολωνός έκανε ακόμη μία σούπερ χρονιά με την πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν. Πρώτος σκόρερ της Bundesliga με 41 γκολ, έσπασε το ρεκόρ του μύθου Γκερντ Μίλερ από τη σεζόν 1971-72 και ήταν εκ των κύριων λόγων που η ομάδα του Μονάχου παρέμεινε στην κορυφή.

Congratulations to Erling Haaland, the fan-voted Bundesliga Player of the Year! pic.twitter.com/fFFBW7e9gp

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 25, 2021