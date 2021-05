Μετά το γκολ νο40 στη φετινή Bundesliga, ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν ξέχασε τον θρυλικό Γκερντ Μίλερ, του οποίου το θρυλικό ρεκόρ και ισοφάρισε, και έδειξε στην κάμερα το ειδικά αφιερωμένο μπλουζάκι που φορούσε προς τιμήν του. Ωστόσο, εισέπραξε κι ο ίδιος με τη σειρά του την τιμή και την αναγνώριση, από τους συμπαίκτες και το τεχνικό τιμ της ομάδας του. Σύσσωμοι οι ποδοσφαιριστές της Μπάγερν , ο Χάνσι Φλικ και οι συνεργάτες του τον περίμεναν σε παράταξη στον πάγκο μετά το γκολ που πέτυχε, για να του χαρίσουν το pasillo τιμής, αλλά και ένα τίμιο... φατούρο.

Bayern Munich's players and coaching staff paid tribute to Lewandowski after his record-matching goal.

Lewa's face when he realised pic.twitter.com/F6Heo5EXiO

