Είναι γεγονός. Το για σχεδόν έναν αιώνα ακατάρριπτο ρεκόρ του Γκερντ Μίλερ με 40 γκολ σε μια χρονιά της Bundesliga (1971-72), ανήκει, πλέον... εξημισίας και στον άξιο διάδοχό του. Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι πέτυχε μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της σεζόν το 40ο γκολ του στο πρωτάθλημα, ανοίγοντας το σκορ κόντρα στη Φράιμπουργκ με πέναλτι και συγκατοικεί στο πάνθεον της ιστορίας του γερμανικού ποδοσφαίρου με τον θρυλικό Μίλερ, έχοντας πια μπροστά του την ευκαιρία να τον ξεπεράσει μια για πάντα.

Αμέσως μετά το γκολ, ο Πολωνός «killer» της Μπάγερν κατευθύνθηκε προς την κάμερα και τίμησε τον «Bomber», με ένα ειδικά αφιερωμένο μπλουζάκι κάτω από τη φανέλα του με το σλόγκαν «Για πάντα Γκερντ».

HE'S DONE IT! ROBERT #LEWANG40LSKI. @Lewy_Official has matched Gerd Müller's legendary #Bundesliga record of goals in a single season. @FCBayernEN pic.twitter.com/dk4hmRhxy7

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 15, 2021