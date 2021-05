Ο πρόεδρος της γερμανικής ομοσπονδίας οδηγείται σε παραίτηση γιατί παρομοίασε τον αντιπρόεδρο με Ναζί δικαστή

«Σεισμός» στις τάξεις της γερμανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (DFB). Το Δ.Σ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου, Φριτς Κέλερ, ο οποίος πριν από λίγες μέρες παρομοίασε τον αντιπρόεδρο, Ράινερ Κοχ, με τον Ναζί δικαστή, Ρόλαντ Φράιζλερ.

Το Δ.Σ της DFB ζήτησε επίσης και την παραίτηση του γενικού γραμματέα, Φρίντριχ Κούρτιους. Το αίτημα για παραίτηση «σφραγίστηκε» με ψήφους 26 υπέρ και 9 κατά. Ο Κέλερ παραδέχτηκε ότι διέπραξε «σοβαρό λάθος», αλλά επανέλαβε ότι δεν έχει διάθεση να αποχωρήσει από το πόστο.

