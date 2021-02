Παρ' ότι στην αρχή της σεζόν η Χόφενχαϊμ φιλοδώρησε με τεσσάρα (4-1) την Μπάγερν Μονάχου, οι Βαυαροί δεν της... κράτησαν κακία. Λόγω, λοιπόν, των πολλών τραυματισμών στην άμυνα, η πρωταθλήτρια Ευρώπης παραχώρησε δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν τον πολλά υποσχόμενο, Αμερικανό κεντρικό αμυντικό Κρις Ρίτσαρντς.

Just before the close of the current transfer window, #TSG Hoffenheim have signed Chris #Richards to cover the injury-ravaged defence. The 21-year-old central defender arrives in Kraichgau on loan until the end of the season from @FCBayernUS. pic.twitter.com/Zjmv9Njiy1

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) February 1, 2021