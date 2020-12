Ο Αυστριακός αμυντικός της Μπάγερν λίγο πριν εκπνεύσει το συμβόλαιό του με τους Βαυαρούς, φρόντισε ώστε να τον μνημονεύουν με χαρά τα παιδάκια σε ορφανοτροφείο της βαυαρικής πόλης, αυτές τις γιορτινές, αλλά περίεργες λόγω συνθηκών, ημέρες.

Έφτιαξε μπισκότα με τα χέρια του τηρώντας φυσικά και το Πρωτόκολλο Υγείας και θέλησε με αυτό τον τρόπο να κλείσει το κακό 2020 με μια όμορφη πράξη που θα θυμάται και ο ίδιος και φυσικά όλα τα παιδιά στα οποία θα προσφέρονταν τα μπισκότα...

@David_Alaba surprises an orphanage in Munich with self-made cookies for Christmas pic.twitter.com/pCHsSQ7O7f

— 433 (@433) December 21, 2020