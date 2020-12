Ο κορονοϊός έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εφιάλτη του πλανήτη και η Ευρώπη δίνει μάχη με το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Την ώρα που το ποδόσφαιρο πλήττεται σοβαρά, τη στιγμή που ο κόσμος είναι εκτός γηπέδων, ο Μάρκους Τουράμ έκανε κάτι αδιανόητο. Ο φορ της Γκλάντμπαχ πλησίασε τον Πος της Χόφενχαϊμ και τον έφτυσε στο πρόσωπο. Σίγουρα και πριν την πανδημία αυτή η ενέργεια ήταν αντιαθλητική, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή οι ποδοσφαιριστές πρέπει να είναι ακόμα πιο προσεκτικοί. Ο Τουράμ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα, με τον διαιτητή να παίρνει τη βοήθεια του VAR.

Marcus Thuram sent off for spitting at Hoffenheim’s Stefan Posch today - a really petulant move in the middle of a particularly intense moment in the pandemic in Germany & beyond. pic.twitter.com/oW1SbaNU6u

— Get French Football News (@GFFN) December 19, 2020