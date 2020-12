Άουγκσμπουργκ – Σάλκε: Τραυματισμός-σοκ για Ουτ, έπεσε αναίσθητος κι αποχώρησε με ορό και κολάρο (vid)

Σοκαριστικός τραυματισμός, από εκείνους που «παγώνουν» όσους βρίσκονται στο γήπεδο αλλά και τους τηλεθεατές, σημειώθηκε στο Άουγκσμπουργκ-Σάλκε, με άτυχο τον Μαρκ Ουτ.

Ο επιθετικός των Βασιλικών Μπλε σωριάστηκε στο έδαφος μετά τη σύγκρουση με τον αμυντικό των Βαυαρών, Φέλιξ Ουντοκάι και στην πτώση του προσγειώθηκε εντελώς άτσαλα, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του και αμέσως να σημάνει «συναγερμός» στα ιατρικά τιμ των δύο ομάδων.

Άπαντες οι παίκτες και οι προπονητές «μούδιασαν» καθώς δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, με ορισμένους συμπαίκτες του να βοηθούν το ιατρικό επιτελείο και μάλιστα τον Μασκαρέλ να κρατάει τον ορό που του χορηγήθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Το ματς διακόπηκε για 7-8 λεπτά και ο Γερμανός στράικερ αποχώρησε με το φορείο φορώντας κολάρο, δεχόμενος το χειροκρότημα από όσους βρίσκονταν στη «WWK Arena». Ευτυχώς, η κατάστασή του, πλέον, είναι σταθερή, ο παίκτης ανταποκρίνεται κανονικά στο περιβάλλον και βρίσκεται καθ’ οδόν στο νοσοκομείο με τον γιατρό της Σάλκε, όπως ενημέρωσε μέσω twitter ο σύλλογος.

Good news. @Mark_Uth is responsive and stable. He is on the way to the hospital with our team doctor.

Speedy recovery, Mark!

45' | #FCAS04 1-0 | #S04

— FC Schalke 04 (@s04_en) December 13, 2020