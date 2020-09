Ικανοποίηση πρέπει να επικρατεί στις τάξεις της Λίβερπουλ, αφού ο Λόρις Κάριους βρήκε τον επόμενο σταθμό του τουλάχιστον για την τρέχουσα σεζόν.

Ο Γερμανός κίπερ, ο οποίος μετά τον τελικό του Champions League το 2018 έχει στιγματιστεί ανεπανόρθωτα στο κοινό των Reds κι όχι μόνο, επέστρεψε έστω και προσωρινά στη Bundesliga για λογαριασμό της Ουνιόν Βερολίνου, η οποία ανακοίνωσε τον δανεισμό του ως και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου.

Έτσι, ο 27χρονος θα έχει την ευκαιρία μετά από μια αρνητική διετία και στη Μπεσίκτας, να βρει χρόνο συμμετοχής και να ανεβάσει τη χρηματιστηριακή του αξία, μήπως και η Λίβερπουλ μπορέσει το ερχόμενο καλοκαίρι να τον πουλήσει σε αξιοσέβαστη τιμή όσο είναι καιρός, με δεδομένο ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το 2022.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την περίπτωσή του ενδιαφέρθηκαν επίσης οι Μονπελιέ και το αντίπαλο δέος της γερμανικής πρωτεύουσας, Χέρτα.

@LorisKarius signs in Köpenick on loan from @LFC . #fcunion https://t.co/qTDd4LvXS1

.@LorisKarius has completed a loan move to @fcunion for the duration of the 2020-21 season.

All the best for the rest of the campaign

— Liverpool FC (@LFC) September 28, 2020