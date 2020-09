Το συγκινητικό αντίο στον Λημνιό είχε και... ορθογραφικό λαθάκι (vid)

«Κολωνία, από εδώ και πέρα, τον αναλαμβάνεις εσύ…», αναφέρει χαρακτηριστικά στη λεζάντα του βίντεο της ΠΑΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Δημήτρη Λημνιό.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, με αυτόν τον τρόπο θύμισαν τις στιγμές του 22χρονου εξτρέμ στα «ασπρόμαυρα». Βέβαια, μέσα στο βίντεο αποτυπώνεται ένα ορθογραφικό λάθος, το οποίο τους το επισήμανε ένας Αγγλος φίλαθλος.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του βίντεο εμφανίζεται η φράση «One Greek League Title #TheInvinsibles». Αθελα τους οι άνθρωποι που δημιούργησαν το βίντεο έγραψαν το «Invinsibles», με «S» αντί με «C» που είναι το σωστό.

«Παιδιά δεν θέλω να σας χαλάσω τη διάθεση αλλά το σωστό είναι Invincibles και όχι Invinsibles», έγραψε χαρακτηριστικά ένας από κάτω με την ΠΑΕ να απαντάει: «True Story...».

Today's build up for the game will be a bit different. Let's start with a farewell to #TheFuture Dimitris Limnios. You take it from here @fckoeln_en pic.twitter.com/67lms9loR2

— PAOK FC (@PAOK_FC) September 22, 2020