«Τράγος» και με τη βούλα είναι πλέον ο Δημήτρης Λημνιός, ο οποίος άφησε τον ΠΑΟΚ και θα συνεχίσει στην Κολωνία.

Ο 22χρονος Έλληνας εξτρέμ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του έναντι 3 εκατ. ευρώ, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 και ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα στον σύλλογο της Bundesliga.

Έτσι, έγινε το πέμπτο μεταγραφικό απόκτημα και η τρίτη αγορά του κλαμπ στο τρέχον παζάρι μετά τους Όντρεϊ Ντούντα (7 εκατ.) και Σεμπάστιαν Άντερσον (6,5 εκατ.) και θα ενταχθεί από την Τρίτη (22/9) κιόλας στην προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου του coach, Μάρκους Γκίσντολ.

Welcome to the most beautiful city in Germany, Dimi! #effzeh have signed Dimitris #Limnios on a four-year deal from @PAOK_FC! https://t.co/L6p2JH3uZA

