Η τρίτη εμφάνιση της Μπάγερν είναι «άρρωστη»! (pics & vid)

Το πρωί της Δευτέρας (10/08) η Μπάγερν παρουσίασε τις τρίτες εμφανίσεις της επόμενης αγωνιστικής περιόδου και αυτές είναι σε μαύρο χρώμα σε συνδυασμό με ιδιαίτερες κόκκινες πινιελές.

Σε αυτή τη νέα ξεχωριστή εμφάνιση, το σήμα των «Βαυαρών» είναι σε άσπρο χρώμα ενώ υπάρχουν και τρεις λωρίδες σε διάφορες αποχρώσεις του κόκκινου.

Οι συγκεκριμένες εμφανίσεις θα φορεθούν, για τις αναμετρήσεις στο Champions League και αν μη τι άλλο, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό...

Our new Champions League shirt https://t.co/ATFFZQIOCV #MiaSanMia #MissionLis6on #UCL

Ready for the final eight!

Bayern Munich unveil their 2020/21 third kit, to be worn in the Champions League pic.twitter.com/azkdFPp0f6

— B/R Football (@brfootball) August 10, 2020