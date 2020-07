Ο Χι – Τσαν είναι ακόμα ένας που προκάλεσε αίσθηση με τις εμφανίσεις του στο φετινό Champions League με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ και μάλιστα, είχε σκοράρει και στο «Άνφιλντ» στην εκπληκτική παρουσία της ομάδας του Τζέσι Μαρτς στην έδρα των νυν Πρωταθλητών Αγγλίας.

Παρά το γεγονός πως ο παίκτης από τη Νότια Κορέα είχε προσελκύσει ενδιαφέρον από σπουδαίους συλλόγους, τελικά επήλθε... αδερφική συμφωνία με τη Λειψία για να πάει ο Χι – Τσαν στην Bundesliga και να προσπαθήσει να καλύψει το κενό του Βέρνερ στους γερμανικούς «ταύρους» για τα επόμενα πέντε χρόνια.

RB Leipzig are delighted to announce the signing of Hee-chan Hwang

The South Korean forward joins the club from @FCRBS_en on a five-year deal

#DieRotenBullen pic.twitter.com/HTJEtG1tB7

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) July 8, 2020