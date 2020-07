Η Μπάγερν δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του Χάβερτς

Μπορεί το τελευταίο διάστημα, ο Κάι Χάβερτς, να παρουσιαζόταν ως στόχος της Μπάγερν, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, ωστόσο όπως τόνισε ο Χάινς Ρουμενίγκε, η ομάδα δεν σκέφτεται να προχωρήσει στην απόκτηση του. Ο νεαρός Γερμανός, μεσοεπιθετικός, ο οποίος πραγματοποίησε μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Λεβερκούζεν, έχει ελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων.

Μπάγερν, Ρεάλ Μαδρίτης, Αρσεναλ και Τσέλσι, είναι μερικές από αυτές που εξετάζουν την μεταγραφή του Κάι Χάβερτς, με την τελευταία αυτή τη στιγμή, να είναι η πιο «ζεστή» για την περίπτωση του. Κι αυτό διότι, η Μπάγερν, επιβεβαίωσε πως μπορεί να είχε ενδιαφερθεί γι' αυτόν πριν από λίγο διάστημα, ωστόσο δεν θα γίνει πρόταση, ώστε να τον εντάξει στο ρόστερ της.

