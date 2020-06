Η ομάδα του Χάνσι Φλικ κατάφερε να τα φέρει όλα τούμπα παρά το περίεργο ξεκίνημα που έκανε στη σεζόν. Από τον Νοέμβρη και μετά που σημειώθηκε η αλλαγή προπονητή και ο Φλικ πήρε τη θέση του Κόβατς, όλα μπήκαν σε τάξη.

Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε φουριόζα μετά την αναβολή της πανδημίας, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και το βράδυ της Τρίτης με το 1-0 χάρη στο γκολ του Λεβαντόφσκι και την απόκρουση του Νόιερ στο φινάλε, πανηγύρισε τη μαθηματική κατάκτηση του τίτλου.

«Τα καταφέραμε όλοι μαζί» ήταν το μήνυμα που συνόδευσε το εντυπωσιακό βίντεο της ομάδας στα social media για τη φετινή σεζόν...

We did it together #MEI8TER #MiaSanMia pic.twitter.com/SCgCynpB5E

