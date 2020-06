Η Μπάγερν πέρασε σε τίτλους όλες τις άλλες ομάδες μαζί

Με τη νίκη επί της Βέρντερ Βρέμης η Μπάγερν κατέκτησε το πρωτάθλημα για 8η διαδοχική φορά και επιβεβαίωσε ότι στη Γερμανία δεν έχει αντίπαλο. Με αυτό το τρόπαιο έφτασε συνολικά τις 30 κατακτήσεις στην ιστορία της. Η πρώτη όμως βρίσκεται στο μακρινό 1932, τότε που δεν υπήρχε η Bundesliga. Αυτή ιδρύθηκε το 1963.

Σε αυτά τα 57 χρόνια της ύπαρξης του ενιαίου πρωταθλήματος λοιπόν η Μπάγερν έφτασε τι;; 29 κατακτήσεις. Εχει δηλαδή πλέον μία περισσότερη απ’ όσες όλες οι άλλες ομάδες μαζί που έχουν σηκώσει τη Σαλατιέρα. Η πρώτη των Βαυαρών στη Bundesliga ήταν εκείνη του 1969.

30 - @FCBayernEN celebrate their 30th German championship. FC Bayern have now won 29 out of 57 titles since the foundation of the Bundesliga in 1963 - more than all other clubs combined (28). Superiority. #SVWFCB pic.twitter.com/hCztkjjT6p

— OptaFranz (@OptaFranz) June 16, 2020