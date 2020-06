Μαραθωνοδρόμος ο Νταρίντα!

Απίθανο, μοναδικό... Ο 29χρονος μέσος της Χέρτα στο ματς με τη Ντόρτμουντ κάλυψε 14.65 χιλιόμετρα, κάτι απίστευτο για τα τα γήπεδα της Βundesliga. Ο Νταρίντα ήταν παντού, κάλυψε κάθε... μέτρο του Signal Iduna Park και ο συγκεκριμένος αριθμός (14.65 χλμ.) δεν έχει εμφανιστεί ποτέ από τη σεζόν 2013-14, όταν και άρχισαν τα στατιστικά για τα μέτρα που κάνουν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο.

14.65 Vladimir #Darida covered 14.65 kilometres against Dortmund, the most by any player in a #Bundesliga game since tracking data collection started in 2013-14. Marathoner. @HerthaBSC_EN #BVBBSC pic.twitter.com/TWB9ZUBVi6

OptaFranz (@OptaFranz) June 6, 2020