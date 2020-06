Ο Μαμαντού Ντουκουρέ μετακινήθηκε στο Γκλάντμπαχ από την Παρί Σεν Ζερμέν το 2016, ωστόσο, η μοίρα του φέρθηκε πολύ άσχημα και του έστελνε τον ένα σοβαρό τραυματισμό πίσω από τον άλλο.

Το απόγευμα της Κυριακής στην αναμέτρηση με την Ουνιόν Βερολίνου, ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός πέρασε με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και στο φινάλε είδε τους συμπαίκτες του να τον αποθεώνουν με παρότρυνση του Τουράμ, πηγαίνοντας όλοι στο κόρνερ μπροστά στα... χάρτινα ομοιώματα των οπαδών τους!

Δείτε τις όμορφες σκηνές:

After 4 years of injury setbacks, Gladbach youngster Mamadou Doucouré finally made his debut for the club.

Marcus Thuram flew his shirt on the corner flag to celebrate and the @borussia_en squad joined in pic.twitter.com/c4ysYbp4PC

— FOX Soccer (@FOXSoccer) May 31, 2020