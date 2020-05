Η εμφάνιση της Μπάγερν μετά το restart δεν ανταποκρίθηκε στα στάνταρ που είχε θέσει προ διακοπής, αλλά ήταν ικανή για να χαρίσει στον προπονητή της μια σπουδαία πιστοποίηση.

Οι Βαυαροί επικράτησαν με 2-0 της Ουνιόν Βερολίνου, παρέμειναν στο +4 της Ντόρτμουντ και έφτασαν παράλληλα τα 50 γκολ: όχι στη σεζόν, αλλά από την ημέρα που ανέλαβε ο Χανς-Ντίτερ Φλικ τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας.

Με τον Γερμανό coach στον πάγκο της, η Μπάγερν έγινε ξανά ρέκορντμαϊστερ. Κι αυτό διότι καμία άλλη ομάδα δεν έχει πετύχει το ορόσημο των 50 γκολ ενεργητικό σε μόλις 16 ματς πρωταθλήματος.

No Bundesliga coach has witnessed 5️0️ goals in his first 1️6️matches in charge.

Until now. #FCUFCB #MiaSanMia pic.twitter.com/iFk9ujSJv9

— FC Bayern English (@FCBayernEN) May 17, 2020